Prelomio! Nadal neće učestvovati na US Openu - OVIM REČIMA obrazložio odluku

Španski teniser Rafael Nadal oglasio se na društvenim mrežama i rastužio navijače širom sveta.

Naime, popularni Rafa odlučio je da ne učestvuje na poslednjem Grend Slemu u sezoni.

"Pozdrav svima. Pišem vam da bih vas obavestio da sam odlučio da se neću takmičiti na ovogodišnjem US Openu, mestu gde sam stvorio sjajne uspomene. Nedostajaće mi te posebne noćne sesije u Njujorku na ‘Ešu‘, ali mislim da ne bih mogao da dam 100 odsto sebe. Hvala svim mojim navijačima, nedostajaćete mi. Srećno svima na uvek sjajnom US Openu. Moj sledeći turnir će biti Lejver kup u Berlinu", napisao je Nadal.

Hi all, writing today to let you guys know that I have decided not to compete at this year’s US Open a place where I have amazing memories.

I will miss those electric and special night sessions in NYC at Ashe, but I don’t think I would be able to give my 100% this time.

