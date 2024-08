PRED BORBU ZA ZLATO DOŽIVELA ŠOK I PALA U NESVEST! Diskvalifikovana sa OI ZBOG 100 GRAMA pa završila u bolnici!

Na kranje bizaran način sportiskinja iz Indije ostala je bez šanse da se bori za olimpijsko odličje.

Reprezentativka Indije u rvanju, Viniš Fogat, diskvalifikovana je iz takmičenja uoči finalne borbe u kategoriji do 50 kilograma jer nije zadovoljila propisanu kilažu.

Nesrećna Viniš imala je 100 grama više od dopuštene težine, pa joj nije bilo dozvoljeno da se bori za zlato, a oduzeta joj je prilika da dobije i srebrno odličje kao poražena u finalu.

This is Vinesh’s latest pic. She is fine now. They tried everything to cut her weight down but to no avail. Those talking about cutting her hair for weight reduction- she did. pic.twitter.com/7tZhp0WwQ3