UZNEMIRUJUĆI SNIMAK! Trenutak utapanja srpskog sprtiste u Americi: Mučio se tokom trke, niko nije reagovao

Telo srpskog sportiste Lazara Đukića (28) nađeno je u jezeru u Fortvortu u Teksasu, gde se utopio tokom takmičenja, saopštili su američki mediji.

Đukić podsetimo, nije isplivao iz jezera tokom takmičenja "Crossfit Games". Mladi sportista je preminuo tokom plivačkog dela, a vatrogasna služba pomogla je policiji u potrazi za njegovim telom.

Kako javljaju mediji, Đukić je nestao pod vodom juče oko 8 ujutru i nije isplivao, a telo je pronađeno oko sat vremena kasnije.

Lazar Đukić, a renowned Serbian CrossFit athlete, is tragically presumed to have passed away at the 2024 CrossFit Games after disappearing under the water approximately 100 meters from the finish line.



Witnesses reported that he appeared to be struggling during the swimming… pic.twitter.com/F4b1mwEiIK — Morbid Knowledge (@Morbidful) 08. август 2024.

Đukić je poslednji put viđen na lajv strimu na oko 100 metara od cilja. Svedoci su izjavili da se činilo da se mučio tokom plivačkog dela događaja. Nije na to nije reagovao, postavlja se pitanje: zašto?

CrossFit is so despicable. An athlete drowning at an event is unacceptable. How do you have a water event and not lifeguards everywhere?



Not to mention the blatant stupidity of having a swimming event immediately after a 3.5 mile run. Pure Incompetence

pic.twitter.com/fKjvfL8iCF — Cam (@camdencwilson) 08. август 2024.

U međuvremenu, oglasili su se i organizatori takmičenja izražavjući žaljenje povodom tragičnog događaja.

- Danas je najtužniji dan u istoriji ovog takmičenja. Slomljeni smo zbog gubitka Lazara Đukića zajedno sa celom CrossFit zajednicom. Lazar je bio jedan od najtalentovanijih takmičara u našem sportu, ali je bio mnogo više od sportiste. Bio je sin, brat i prijatelj praktično svima koji su ga poznavali. Oštar takmičarski, neizlečivo radostan i neobično ljubazan, Lazar je bio sunce svake sobe u kojoj se nalazio. Gubitak njegove svetlosti je nezamisliv. Ovaj vikend posvećen je Lazaru Đukiću - stoji između ostalog u objavi.

Today is the saddest day in @CrossFit history. We are shattered by the loss of Lazar Đukić along with the entire CrossFit community.



Lazar was one of our sport’s most talented competitors, but he was much more than an athlete. He was a son, a brother, and a friend to practically… pic.twitter.com/iOCdn7PCSd — The CrossFit Games (@CrossFitGames) 09. август 2024.

Lazar Đukić je poznati srpski krosfit sportista koji se proslavio na međunarodnoj sceni svojim impresivnim nastupima na raznim krosfit takmičenjima. Đukić je konstantno bio jedan od najboljih takmičara u Evropi i više puta je predstavljao Srbiju na CrossFit igrama.

Đukić je rođen u Srbiji i svrstao se među vrhunske krosfit sportiste iz regiona. Đukić se više puta takmičio na CrossFit Games, gde se konstantno plasirao među vrhunske sportiste.

Njegov najbolji finiš bio je 2022. godine, gde je zauzeo 9. mesto u ukupnom poretku, što je značajan uspeh s obzirom na intenzivnu konkurenciju.

Kako je saopšteno, takmičenje će se nastaviti, a pokrenuta i akcija skupljanja novca za Đukićevu porodicu i do sada je donirano oko 140.000 dolara.

Autor: Dalibor Stankov