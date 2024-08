Momenat koji je po mnogima odlučio ishod ovog meča...

Košarkaši Srbije nadigrali su Sjedinjene Američke Države, ali im nažalost nije dozvoljeno da trijumfuju. Vodili su naši košarkaši tokom cele utakmice ali su Amerikanci uz pomoć sudija uspeli da se vrate u život u samom finišu meča, a potom i pobede hrabre Orlove.

Po mnogima, prelomni trenutak dogodio se u 33. minutu utakmice. Srbija je pri rezultatu 78:67 imala napad, Jokić je ostao sam, uputio je šut za tri poena, ali nije uspeo da ubaci. Nakon toga, desetak sekundi bilo je dovoljno Amerkancima da uz pomoć sudija potpuno istope rezultatski zaostatak.

Arbitri su u narednom napadu doneli dve sporne odluke koje su odlučile dalji tok meča.

Durent je primio loptu i spremao se da uputi šut za tri poena, a blizu njega u žestokom duelu bili su Nikola Jokić i Entoni Dejvis.

Američki centar je povukao Jokića za ruku, što je promaklo sramnim arbitrima, Srbin je izgubio balans i gurnuo ga, a Amerikanac je pao na Durenta koji je u tom momentu ispalio šut i pogodio trojku.

Dosuđena je četvrta lična greška najboljem srpskom košarkašu, a priznata je i trojka Durenta, iako je faul bio pre nego što je Amerikanac uputio šut za tri poena.

USA just got 6 points on one possession in the game vs Serbia. Watch the video and see what you think. Sorry for grainy video from my computer pic.twitter.com/ShH4A2gIb7