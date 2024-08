UDARILI KARIJEVU BEBU, ŽENA MU PLAKALA: Šokantne scene u Parizu! (VIDEO)

pšti haos u Parizu i to u režiji supruge Stefa Karija i tamošnje policije.

Ajša Kari prošla je kroz pravu dramu posle finala Olimpijskih igara u predstonicu Francuske.

Na snimcima koji su objavljeni na društvenim mrežama vidi se da je Ajša Kari bila u sukobu sa francuskom policijom koja nije bila nimalo nežna prema njoj.

Policija joj nije dozvoljavala da prođe gde je želela - prosto jer su dobili takve instrukcije zbog visokih mera opreza jer su stotine važnih lica prisustvovala meču uključujući i predsednika Emanuela Makrona - da bi se posle polemike sve završilo i suzama.

Paris really ran a shit show of a #Olympics they hit the baby in the head trying to stop them from crossing WTF Ayesha Curry is crying. I WOULD SUE SUE! pic.twitter.com/HykoyWIWQh

Navodno, neko je u gužvi odgurnuo Ajšu Kari i tom prilikom je udario njenu bebu koju je nosila u "kenguru". U sve se umešao i košarkaš Golden Stejta Drejmond Grin koji je pobesneo na policajce zbog tog "neljudskog poteza", pa je zato ušao u raspravu sa njima.

"Čak i posle toga što su udarili bebu u glavu, ništa ne možete da uradite da ih odvedete odavde?", ponavljao je Grin koji nikako nije mogao da se složi sa policijskim službenicima.

Pogledajte i iz drugog ugla kako je izgledala njihova rasprava u Parizu, uz podsećanje da se Stef Kari nije oglašavao:

Ayesha Curry and Sonya Curry were pissed off at the police in Paris



you can hear Draymond say "So even yall hit the baby in the head there's still nothing yall can do to get them out of here" pic.twitter.com/YpIfjxyjkL