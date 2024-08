Stef Kari je osvojio suprugu kad je imala 14 god: Priznala kakve fetiše preferira, svi se frapirali zbog prljave intime

Uprkos tome što je pre tri meseca donela na svet njihovo četvrto dete, poznata lepotica bila je na Olimpijskim igrama uz košarkaša, a tamo je doživela veoma neprijatnu scenu posle pobede Amerike u finalu OI.

Košarkaši reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država su ovih dana bili u centru pažnje zbog osvajanja zlatne medalje na Olimpijskim igrama, iako su naši reprezentativci donekle "ukrali šou." Među najistaknutijima je bio Stef Kari.

Igrač Golden Stejt Voriorsa je bio jedan od najboljih u nacionalnom timu, a tokom boravka u Parizu imao je podršku svoje porodice. Ipak, nakon pobede Amerikanaca na OI, njegova porodica se našla u neprijatnoj situaciji.

https://www.instagram.com/p/CxquBAMONKi/?utm_source=ig_web_copy_link



Kako prenose strani mediji, Karijeva supruga Ajiša i njegova majka Sonja Kari su imale nezgodan susret s francuskom policijom. U javnosti je isplivao snimak na kojem se vidi kako Ajiša briše suze, dok Sonja razgovara s policajcima koji su ih navodno sprečavali da se vrate u svoje vozilo.

Page Six navodi da još uvek nije jasno kako je došlo do sukoba, ali na snimku se može čuti kako Sonja Kari viče da je neko "dodirnuo bebu."

Ajiša je viđena kako drži za ruku svog šestogodišnjeg sina Kenona Džeka, dok u naručju nosi tromesečnog sina Kajusa Čaja.



„Vidite, ne dozvoljavaju nam da se vratimo odakle smo došli,“ izjavila je Sonja Kari. „Ne daju vozaču da dođe, a nama ne dopuštaju da se vratimo.“

Na snimku se takođe čuje kako se policajac izvinjava zbog bebe, a Page Six piše da su Karijevi ostali zaglavljeni jer je u tom trenutku prolazio predsednik Francuske, Emanuel Makron.

Ko je Ajiša Kari, supruga Stefa Karija?

Ajiša Kari, životna saputnica jednog od najboljih košarkaša sveta, danas je poznato ime, ali početak njihove ljubavi bio je iznenađujuće jednostavan.

https://www.instagram.com/p/CvVr9bEOMzR/?utm_source=ig_web_copy_link

Stef je imao 15 godina kada je upoznao tada 14-godišnju Ajišu u crkvi u Severnoj Karolini. Oboje su priznali da su od detinjstva gajili simpatije jedno prema drugom, ali su postali par tek kasnije.

Kada je nekoliko godina kasnije otišao u Los Anđeles, gde je Ajiša tada živela, Stef je iskoristio priliku da se vidi s njom. Iako su prvo proveli dan u prijateljskom druženju, ubrzo su se stvari pretvorile u romantičnu vezu.

Venčali su se u julu 2011. godine, a Ajiša, koja je započela glumačku karijeru, odlučila je da stavi sve na pauzu kako bi se posvetila porodici. Godinu dana kasnije dobili su ćerku Rajli, a potom 2015. ćerku Rajan, 2018. sina Kenona i 2024. sina Kajusa.

Ajiša je prvi put stala pred kamere sa samo 12 godina, pojavivši se u spotu za pesmu "Too Young for Love" kanadskog muzičara Šuga Prinsa. Nakon srednje škole u Severnoj Karolini preselila se u Kaliforniju kako bi ostvarila glumačku karijeru.

Uglavnom je dobijala manje uloge u kratkim i televizijskim filmovima, ali ove godine imala je ulogu u Netfliksovom filmu "Irish Wish."

Nakon udaje za Stefa Karija, Ajiša je započela blog o hrani, a potom otvorila i YouTube kanal, što je dovelo do emisije "Ajišino domaće," koja je otkazana nakon samo 13 epizoda.

Danas uglavnom deli svoje recepte, objavila je kuvar i snimila dve sezone emisije "Ajišina domaća kuhinja." Pored toga, sarađuje s brojnim brendovima i vodila je kulinarski šou. Pre nekoliko godina, sa suprugom je pokrenula fondaciju "Eat. Learn. Play. Foundation," sa ciljem da pomogne deci iz siromašnih porodica.

Takođe, osnovala je kompaniju "Little Lights of Mine," koja proizvodi maslinovo ulje, a 10% zarade donira organizaciji "No Kid Hungry." Ajiša je pokrenula i lifestyle brend "Sweet July," koji nudi časopise i proizvode, kao i produkcijsku kuću "Sweet July Productions" i brend proizvoda za negu kože "Sweet July Skin."

Inače, Ajiša je pentekostalka i često ističe da je vera osnova svega što radi, uključujući i njen odnos sa suprugom.

Fetiši Stefa Karija

Američki košarkaš možda jeste višestruki šampion NBA lige i dvostruki MVP, ali njegova seksualna sklonost van terena ponovo je dospela u centar pažnje šetst godina nakon što je prikazan snimak njegove supruge Aješe kako govori o njegovom navodnom 'fetišu na stopala', razgovor o preferencijama 35-godišnjaka opet je dobio na zamahu.

"Moj muž stvarno ima prljave fetiše, voli moja stopala. Jedan dan je svetlost padala baš kako treba, pa sam pomislila, 'hajde da uslikam ovu fotografiju i pošaljem mu sliku svojih stopala'," rekla je ona u emisiji The Real Show.

https://www.instagram.com/p/Ct79JU_Lxyx/?utm_source=ig_web_copy_link

"Tad mi je napisao da mu je postalo "nezgodno" i da mora hitno u wc da drugari ne bi videli da ima erekciju. Uvek kažem, kad traži da mu pošaljem gole slike, to je ono što dobije - sliku mojih bosih stopala."

Međutim, povukla je svoje komentare nakon što je snimak postao viralan na Twitteru, sada poznatom kao X, uz sopstveni tvit.

"Bila je šala," odgovorila je, pre nego što je odgovorila sugestivnim emotikonom obožavaocu koji je rekao da "laže."

Kasnije je u emisiji "The Real" na Food Network-u rekla da će je Stef "ubiti" zbog njenih komentara, što možda objašnjava njeno povlačenje na društvenim mrežama.

Šta znamo o braku Stef Karija i Aješe Par je u braku od 2011. godine, nakon što su se upoznali u crkvenoj grupi u Šarlotu dok su bili tinejdžeri.

Imaju četvoro dece. Sada žive u Karijevoj luksuznoj vili od 33 miliona dolara u Atertonu, Kalifornija.

Priznala je da joj se ne sviđa kako se žene "bacaju" na njenog muža i da ju je to činilo nesigurnom, pre nego što je insistirala da su njeni komentari izvučeni iz konteksta. Umesto da bude ljut, Kari je pohvalio svoju suprugu zbog iskrenosti u vezi sa njenim osećanjima.

"Ako bi se neko potrudio da dobije puni kontekst i čuje šta je imala da kaže, možda bi njihova reakcija bila drugačija," rekao je za USA Today. "Ali u ovom društvu, ne dobiješ uvek tu priliku.

Autor: Dubravka Bošković