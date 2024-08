Kada je Srđan Đoković rekao ovo o svom sinu, svi su zanemeli: Po prvi put javno otkrio tajnu koju je dugo čuvao u sebi

I koliko god puta da nas je impresionirao slavni Novak Đoković, učini to iznova i iznova. Briljnatnost na delu je ono što on pokazuje o čemu je i njegov otac Srđan Đoković imao nešto važno da kaže.

Novak Đoković je sinoć bio na dočeku na čuvenom balkonu ispred Gradske skuštine u Beogradu, sa ostalim srpskim olimpijcima koji su se kući vratili sa medaljama sa nedavno završenih Olimpijskih igara u Parizu (26. jul - 11.avgust). Doček je pratio uživo i njegov otac - Srđan Đoković.

"Njegova svest je vasiona, evo prvi put ću ovo javno da kažem, ja učim od njega, iako sam njegov otac. O njegovom odnosu prema životu, o njegovom odnosu prema radu, prema materijalnom, prema najbližima, prema svom narodu, ja učim od njega", rekao je otac Novaka Đokovića Srđan Đoković o svom slavnom sinu.

Svi koji gledaju Novakove mečeve, ali i slušaju ono što teniska legenda govori nakon utakmica, ali i van sportskih terena, misle isto. Đoković je uzor na toliko nivoa, na onom sportskom i onom širem životnom.

I sam Novak je otac, a pre nego što se rodio njegov stariji sin Stefan, on je u razgovoru sa vozačom-novinarom koji tradicionalno vozi tenisere do kompleksa Rolan Garosa, poručio da će mu očinstvo biti dodatna snaga, što se i ispostavilo tačnim. Te 2014. rekao je i ovo: "Trenutno mi je u glavi samo to kako ću postati otac. Posle toga ću napraviti jasan i precizan plan turnira i ciljeva do kraja godine. Želim da okončam sezonu kao prvi, tu nema tajne".

Ispostavilo se da je Novak odličan planer, teniser je 2014. sa suprugom Jelenom dobio sina, a 2016. i ćerku Taru. Ulogu dvostrukog oca prokomentarisao je ranije rečima: "Imamo izuzetnu sreću da su i Stefan i Tara fantastični. Stefan se budio jedanput i ona isto i to na veoma kratko vreme, zbog mleka. Nama je sve to dosta pomoglo, najviše Jeleni pošto je ona kao majka najviše obuzeta tim obavezama oko dojenja. Sada kada je Tara mala ja sam zapravo najveća podrška svojoj ženi. Stefan ima tri godine pa moramo da balansiramo, a svi koji su roditelji dvoje dece (i više) znaju o čemu se radi. Ja treniram, aktivan sam sa svojim roditeljskim odgovornostima, srećan sam i ispunjen".



