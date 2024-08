NOVAK OSVOJIO OLIMPIJSKO ZLATO, ALI GA ČEKA PAKAO U AMERICI! Đoković pred US Open može da dobije KATASTROFALNE vesti!

Novak Đoković je na Olimpijskim igrama u Parizu osvojio poslednji trofej koji mu je nedostajao u karijeri i uz to postao heroj mnogih. Ipak, iako se ovenčao slavom, iako je doživeo spektakularan doček u Beogradu, ovo mu neće mnogo značiti kada je ATP lista u pitanju. Zapravo, neće mu značiti uopšte!

Najbolji teniser svih vremena nije dobio ni poen za svoj nastup na Olimpijskim igrama, a ovog ponedeljka je na ATP listi osvanuo kao drugi sa 8.460 bodova. Ipak zbog napora na Olimpijskim igrama, pre toga nastupa na Vimbldonu, a onda i velikog slavlja nije se pojavio na turniru u Sinsinatiju. To znači da će već u ponedeljak izgubiti 1.000 bodova i pasti na 7.460 poena.

To znači da će US Open dočekati skoro sigurno kao treći, ako ne i kao četvrti teniser sveta! Karlos Alkaraz će prestići Novaka na drugom mestu ako dobije još dva meča u Sinsinatiju. Sledeći rival mu je veteran Gael Monfis, a ako ga pobedi ide na boljeg iz duela Holgera Runea i Nuna Borhesa. Ukoliko dobije ta dva meča prestići će Novaka. Mogućnost da ga prestigne ima i Aleksandar Zverev, ali on bi morao da osvoji Sinsinati da bi to uspeo. A ovo se Novaku uopšte ne isplati!

Ukoliko bi bio drugi na ATP listi izbegao bi makar Janika Sinera i bio bi razdvojen od njega u žrebu sve do finala. Ovako kao treći može da bude sa prvim i sa drugim na ATP listi u istom delu žreba i moguće je da se i sa Sinerom i Alkarazom sastane čak i pre polufinala.

Što se tiče samog US Opena tu brani titulu, pa bi posle turnira u Njujorku mogao da ima 5.460 bodova, naravno ako ne osvoji poene u Americi. To bi ga bacilo na peto ili šesto mesto na ATP listi, ali sudeći po formi iz Pariza, teško da bi Novak mogao da ispadne sa turnira brzo.

Autor: Aleksandra Aras