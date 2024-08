NOVI SKANDAL DANILA MEDVEDEVA! Rus IZGUBIO ŽIVCE, pa osuo ŽESTOKU paljbu: U čemu je problem?! Pričam sam sa sobom!

Ruski teniser Danil Medvedev eliminisan je već u drugom kolu Mastersa u Sinsinatiju pošto je od njega u dva seta bio bolji Jirži Lehečka (7:6, 6:4). Nervozan je bio ruski teniser, te je učestvovao u još jednom skandalu kada je verbalno napao sudiju.

Tokom jednog poena Medvedev je dobio opomenu zbog reči koje je izgovorio na francuskom jeziku. Pošto je opomenut, potpuno je izgubio živce.

- Zašto me opominjete? Pričam sam sa sobom. U čemu je problem? U drugom meču, kada sam pričao sam sa sobom, niste ništa uradili. Govorim sam sebi, u čemu je problem? - pobesneo je Medvedev, a sudija mu je rekla da je čula reči koje je izgovorio i da mora da mu da upozorenje.

Daniil Medvedev not happy with the umpire after receiving a code violation for saying something in French



"Why are you giving me a code violation? I'm talking to myself. What's the problem?

In the other match, when I was talking to myself, you didn't do anything. I'm speaking… pic.twitter.com/NnvsBMEOjF