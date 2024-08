'NOVAK SE SADA NEĆE ZAUSTAVITI' Legendarni teniser nema dilemu - zlato u Parizu kao podstrek za još titula!

Bivši teniser, Tim Henman, uputio je moćne reči na račun Novaka Đokovića.

Kako kaže, nekada četvrti teniser sveta ubeđen je da će Đoković nastaviti sa svojom dominacijom i da se još uvek neće zaustaviti.

"Po tome kako on radi, ne mislim da će on reći sebi, uzeo sam zlato i to je to. I dalje ima ogromnu strast prema igri. Voli to što radi i sve to može da krene u drugom pravcu. Osvajanje zlata na Igrama može da ga oslobodi. Mi možemo da pomislimo da je štiklirao sva moguća polja na listi ciljeva i da sad igra samo za nagrade. On može da izađe na teren bez pritiska i pokuša da osvoji još jedan US Open. To može da bude opasno za sve ostale jer će igrati slobodno i dok je još zdrav i spreman ima u sebi snage za bar još nekoliko titula", rekao je Henman.

Novak Đoković je nedavno osvojio zlatnu medalju u Parizu, pobedivši Karlosa Alkaraza u finalu.

"Videti to šta je Novak uradio u Parizu, to je neverovatno. Posebno to šta je uradio u tom finalu sa Alkarasom. Bilo je to jedno od njegovih najboljih izdanja u karijeri. Pritisaka je nešto što namećete sami sebi, a Novak je mnogo pričao o tome koliko mu to zlato znači, a čak i po njegovim zadivljujućim standardima, sa 37 godina to mu je bila poslednja šansa. Pobediti Alkarasa, koji je osvojio Rolan Garos i Vimbldon bilo je nešto apsolutno fenomenalno", zaključio je Henman.

Autor: Dubravka Bošković