Veliki skandal: Poznati teniser spasao meč loptu, pa ostao u šoku kada je čuo od sudije da je kraj (VIDEO)

Feliks Ože-Alijasim je ostao šokiran kada je čuo odluku sudije, kao i gledaoci na stadionu, ali i milioni koji su situaciju pogledali preko snimaka na društvenim mrežama.

Kanađanin je poražen u drugom kolu mastersa u Sinsinatiju od Amerikanca Džeka Drejpera u tri seta 5:7, 6:4, 6:4.

Meč lopta je donela skandalozan momenat i odluku sudije Grega Alensvorta o kojoj će se dugo pričati.

Nakon jednog udarca Ože-Alijasima Drejper nije uspeo da iskontroliše lopticu, ona se od njegovog reketa odbila pravo u teren, a zatim ponovo udarila reket i prešla na stranu kanadskog tenisera.

Sudeći po prvoj reakciji Drejpera bio je i te kako svestan šta se dogodilo, ali je u nastavku cele situacije tvrdio da ne zna da li je udarac bio neispravan.

Ože-Alijasim je bio ubeđen da je osvojio poen i spasio meč loptu, a onda je začuo Alensvorta koji je izgovorio da je poen pripao Amerikancu i da je meč gotov.

Usledila je žustra rasprava na mreži. Kanađanin je bio razočaran dok je Alensvort tvrdio da je loptica udarila u ram reketa i da je zbog toga sve izgledalo čudno, ali da je udarac bio "regularan", te da je poen sa pravom pripao Amerikancu.

Drejper je predložio da se pogleda snimak, što nije bilo moguće.

THE MOST CONTROVERSIAL MATCH POINT EVER!!!



WHAT JUST HAPPENED...? 😱#CincyTennis pic.twitter.com/cxU4H2A4Af