ZBOG SRAMNOG POTEZA OVOG SUDIJE REAGOVAO JE ĐOKOVIĆ! Već je imao istoriju ŠOKANTNIH odluka, poslednja je digla NAJVEĆU BURU!

Puno bure diglo se oko odluke sudije Grega Alensvorta da na meč loptu dodeli poen Džeku Drejperu protiv Feliksa Ožea Alijasima i pored toga što je bilo jasno da je on trebalo da pripadne Kanađaninu.

Posle svega se oglasio i Novak Đoković, a sudija Alensvort iza sebe već ima nekoliko spornih odluka.

- Sramota je to što nemamo nikakav video snimak ovakvih situacija na terenu. Ono što je još smešnije je to što nemamo pravilo prema kom sudija iz stolice može da promeni originalnu odluku nakon što pogleda snimak izvan terena. Svako ko gleda TV može da vidi šta se dogodilo na snimku, samo igrači na terenu ostaju u "mraku" i ne znaju šta se događa. Imamo "oko sokolovo" za linije, živimo u tehnološki naprednom 21. veku. Molim vas, poštovane Turneje, postarajte se da se ovakve besmislice više nikada ne ponove - napisao je Novak na društvenim mrežama.

It’s embarrassing that we don’t have video replay of these kind of situations on the court. What’s even more ridiculous is that we don’t have the rule in place that would allow chair umpires to change the original call based on the video review that happens off the court!… https://t.co/MQsmqpTmXK