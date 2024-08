Sjajnooo! Ovo je gol Mimovića koji jedelije bacio u trans (VIDEO)

Fudbaleri Crvene zvezde igraju protiv Bode Gilmta prvi meč plej-ofa za Ligu šampionu, a u 75. minutu ekipa trenera Vladana Milojevića postigla je prvi gol na meču i smanjila rezultato na 2:1.

Mladi Ognjen Mimović (20) pogodio je posle centaršuta Hvanga.

Snašao se odlično defanzivac u kaznenom prostoru Bodea, odlično uklizao i smanjio prednost norveškog kluba.

Pogledajte kako je to izgledalo u videu ispod.

🔴⚪️RED STAR BELGRADE PULLS ONE BACK.BRUNO DUARTE MAKES IT 2-1.STILL TIME FOR EQUALIZER👀 pic.twitter.com/ULJnB1WqWA