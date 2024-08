U OVO su svi gledali: Nole izašao na teren u Njujorku, a jedan detalj nikome nije promakao (VIDEO)

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković nalazi se u Njujorku gde će učestvovati na US Openu koji počinje sutra.

Nole je prethodnih dana trenirao, pa napuštao treninge, imao je blagu fizičku nelagodnost, ali čini se da je sada sve u najboljem redu.

Pojavio se Đoković na treningu, a jedan detalj je posebno zapao za oko svima.

Naime, Novak je nosio specijalno dizajniranu torbu njegovog sponzora u zlatnoj boji, naravno inspirisanu olimpijskim zlatom koje je osvojio u Parizu.

Novak Djokovic showed up to practice with a new gold bag.



Very on theme for the new Olympic Gold medalist 🥇 pic.twitter.com/16K6N9BGGC