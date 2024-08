NOVAK BRUTALNO POTCENJEN U NJUJORKU: Evo kolike šanse ima Đoković za pehar na US Openu!

U ponedeljak u večernjim časovima startuju poslednji grend slem turnir u sezoni, US Open u Njujorku,

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković je branilac pehara i kao trenutno drugi teniser sveta zauzima i to mesto među nosiocima.

U prvom kolu u noći između ponedeljka i utorka Đoković će se sastati sa Raduom Albotom iz Moldavije i tu bi trebalo da ima lak zadatak, a dodatni motiv mogao bi da dobije nakon objave poznate analitičke kuće " Opte".

4 - Since the Australian Open switched to hard court in 1988, Jannik Sinner could become only the 4th player to win the Australian Open and US Open in the same year after Wilander (1988), Federer (2004, 06, 07) & Djokovic (2011, 15, 23). Opportunity. #USOpen | @usopen @atptour pic.twitter.com/TFg4FhzSiw