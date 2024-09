OVO JE PRATIO CEO SVET! Muškarac rešio da se takmiči sa ženama na Paraolimpijskim igrama, evo kako se to završilo (VIDEO)

Ima 50 godina. Pa opet, iako rođen kao Fabricio, a baš kao Fabricio i 11 puta bio državni prvak u paraolimpijskoj atletskoj disciplini, kao žena nastupa na Paraolimpijskim igrama "Pariz 2024". Od dve planirane discipline - prva se nije završila kako je priželjkivao.

Podsetimo, Valentina Petrilo se od 2019. izjašnjava kao žena.

Ima 50 godina i na pariskoj paraolimpijadi učestvuje u trkama na 200 i 400 metara u klasifikaciji T12, napravljenoj za sportiste koji imaju problema sa vidom.

Kao Fabricio se oženio, dobio dvoje dece, a sada nastupa kao žena.

Prvi nastup je bio dobar - na semaforu u Parizu, posle kvalifikacionih trka na 400 metara, pisalo je: "Petrilo, šesto mesto od 13 učesnika - rezultat 58,35 dovoljan za prolazak dalje".

Međutim, u polufinalu su druge učesnice, prosto, bile bolje.



Iako je rezultat Valentine Petrilo bio najbolji u dosadašnjoj karijeri, otkad se takmiči pod tim imenom (57,58 sekundi), to je bilo dovoljno za ukupno peto mesto u polufinalu, a samo za četiri takmičarke je bilo mesta u finalu (neke od njih trče i uz pomoć pratioca, pa otuda samo četiri učesnice u borbi za medalju; tri od njih upravo trče u paru, sa osobom koja normalno vidi).

Kako je svoj nastup u Parizu najavila Valentina Petrilo?

Ističe da uzima terapiju hormonima (mora da ima nizak nivo testosterona da bi se takmičio sa ženama), a na pitanje da li zna da će se neke paraolimpijke buniti što se s njima sada takmiči - kaže:

- Naravno. Sve ovo još uvek i meni deluje čudno. Svi vidite da sam ja muškarac. I zato je mnogima moje učešće nešto neprihvatljivo.

Valentina Petrilo iznosi i još jedan podatak:

As Valentina Petrillo of Italy takes a woman’s place at the @Paralympics we once again say #NonEGiusto.



This is a MAN. A man participating in women’s sport at the highest level and on the world’s biggest stage @Paralympics.

A man who acknowledges that the world sees a man’s… pic.twitter.com/AAUrSJnUm5