Stadioni u Loznici i Zaječaru uskoro dobijaju dozvole za održavanje međunardonih utakmica

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas da će za koji dan stadioni u Loznici i u Zaječaru dobiti dozvole za održavanje međunarodnih utakmica.

"Tako će neke od narednih utakmica reprezentacija moći da igra u Leskovcu, Loznici i Zaječaru", kazao je on novinarima prilikom obilaska radova na izgradnji brze saobraćajnice Šabac–Loznica.

Najavio je kadrovske promene i u mnogim sportskim savezima u Srbiji.

"Biće mnogo promena u fudbalskoj organizaciji, mnogo promena i u rukometnoj, ali i drugim savezima, od veslačkog do mnogih drugih. Mi u pojedinim sportovima 20 godina ne možemo da se oporavimo od sopstvenih svađa i borbe za novac", kazao je predsednik Srbije.

Vučić je izjavio i da mu ostalo da položi još sedam ispita kako bi imao visoku stručnu spremu za košarkaškog trenera.

"Verujem da ću to da završim do decembra-januara. Večeras ću prvi put na treningu košarkaškog kluba Loznica trenirati juniore. Glavni trener će da me pusti da probam desetak minita da ih vodim", kazao je Vučić.