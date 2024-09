Marej se vraća iz penzije i kreće stopama Novaka Đokovića! Posle sloma i jecaja u Parizu, počinje novu karijeru

Trostruki osvajač Grend slema i bivši svetski broj jedan, Endi Marej, prošlog meseca se povukao iz profesionalnog bavljenja tenisom, a kako stvari stoje, vrlo brzo je odlučio da se vrati na teren, doduše ne za tenis.

Naime, vrlo brzo po odlasku u penziju, Marej je promenio svoju biografiju na društvenoj mreži X (ranije poznatoj kao Tviter) u jednostavnu rečenicu: "Sada igram golf."

Marej će se uskoro okušati na Pro-Am turniru krajem ovog meseca, a već je u više navrata isticao da želi da postene vrhunski golfer nakon što završi svoju tenisku karijeru. Pre svog poslednjeg turnira ovog leta, izjavio je da mu je cilj da u penziji postane "scratch golfer" – odnosno, da igra golf na profesionalnom nivou.

Od kako se oprostio od tenisa u dubl konkurenciji na Olimpijskim igrama, Mari je proveo mnogo vremena na golf terenu. Odigrao je rundu sa svojim partnerom Danom Evansom, a prošle nedelje je otkrio da je uzeo svoju prvu zvaničnu lekciju golfa.

🎾🏆 3x Grand Slam winner, Sir @andy_murray, will be swapping his racket for clubs, as he tees it up in the #BMWPGA Pro-Am ⛳️#RolexSeries pic.twitter.com/qcwfs4D4Y2