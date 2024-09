Otkad sam izgubila oca imam samo jedan cilj! Sabalenku SAVLADALE EMOCIJE posle osvajanja titule na US openu

Druga teniserka sveta Beloruskinja Arina Sabalenka osvojila je titulu na US openu, pošto je velikom finalu pobedila sjajnu Amerikanku Džesiku Pegulu sa 2:0 po setovima 7:5, 7:5.

Nakon osvajanja trećeg grend slema u karijeri, prvog na US openu, čudesnu Beloruskinju su potpuno savladale emocije.

Nakon meča je priznala da je ostvarila svoj san.

"O Bože, ostala sam bez teksta. Toliko sam bila blizu prošle godine, to je bio moj san. Napokon sam osvojila ovaj divan trofej. Imala sam nekoliko teških nedelja", rekla je oduševljena Arina.

"Otkad sam izgubila oca, cilj mi je da se naše prezime ukleše u tenisku istoriju. Svaki put kada vidim svoje ime na trofeju, ponosna sam na sebe, ponosna sam na svoju porodicu i to što nikada nisu odustali od mog sna... Da su sve uradili da nastavim dalje. Imala sam tu priliku u životu, mnogo mi znači. To mi je bio san. I dalje ne mogu da verujem šta sam uradila sa svojim timom, već smo uradili previše toga

Imala je samo reči hvale za svoju rivalku Džesiku Pegulu.

"Čestitam ti, igrala si divan tenis i sigurna sam da ćeš igrati još finala. Ti si sjajna igračica. U drugom setu sam bila nervozna, ali borila sam se za pobedu. Mnogo mi ovo znači".

Prošle godine je bila na korak od trofeja, međutim, u finalu je doživela poraz od Koko Gof.

"Pokušavam da se setim svih teških poraza ovde. Šta da kažem? Nikad ne odustaj od sna, nastavi naporno da radiš, jer ako žrtvuješ sve za svoj san, jednog dana ćeš doći do toga. Moram to da kažem, super sam ponosna na sebe i svoj tim. Nije bitno u kojim situaciji smo bili, uspeli smo da osvojimo ovaj divan trofej. Vaša podrška mi je sve. Ne mogu da zamislim život bez vas, mnogo vas volim, ne kažem to često, ali to kažem sada glasno i hvala vam što ste uz mene", poručila je Sabalenka.

Autor: Snežana Milovanov