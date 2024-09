Liga nacije: Francuzi rutinski sa Belgijom, Italija čuva vrh

Fudbalske reprezentacije Francuske i Italije opravdali su uloge favorita i pobedili u drugom kolu divizije A Lige nacija. "Trikolori" su na svom terenu savladali Belgiju sa 2:0, dok su "azuri" u gostima bili bolji od Izraela rezultatom 2:1.

Derbi večeri odigran je u Lionu, gde su "trikolori" rutinski stigli do prva tri boda u takmičenju. Selektor Francuske Didije Dešana posle poraza od Italije (3:1) u prvom kolu, pa je odlučio da promeša karte i na klupi ostave udarne napadačke igle Kilijana Mbapea i Antoana Grizmana, dok su šansu od prvog minuta dobiliKuadio Kone i Markus Tiram.

Francuska je bila opasnija u prvom poluvremenu, stvorila više šansi, pa su za takav pristup i nagrađeni u 29. minutu. Francuze je u vođstvo doveo Kolo Muani i to posle asistencije Osmana Dembelea. Pokušali su "đavoli" da do poluvremena stignu do izjednačenja, ali je rezultat ostao nepormenjen.

ve nade gostiju da mogu do boda ili pobede u Lionu pale su već početkom drugog poluvremena, kada je Dembele duplirao prednost Francuza. Igrao se 57. minut kada je Ngolo Kante odlično proigrao napadača Pariz Sen Žermena, a ovaj pogodio za ispostaviće se konačnan rezultat.

Rutinski do pobede je stigla i Italija, koja je gostovala Izraelu u Budimpešti. Nominalni domaćin, koji zbog rata u svojoj zemlji utakmice igra u Mađarskoj, dobro se držao protiv "azura" sve do završnice prvog poluvremena. Ipak, popustila je odbrana u 38. minutu, kada je Federiko Dimarko proigrao Davide Fratezija, a ovaj pogodio za vođstvo gostiju.

Izabranici Lučana Spaletija nastavili su u drugom poluvremenu da pletu mrežu oko kaznenog prostora rivala, koji je odbijao sve nalete, ali je posle sat vremena igre ponovo poklekao. Ovog puta prednost Italijana udvostručio je Mojze Ken i to posle asistencije Đakoma Raspadorija. Mogli su gosti i do ubedljivije prednosti, ali je u 76. minutu poništen pogodak Sandra Tonalija zbog ofsajda. Nadu Izraelcima vratio je Mohamed Abu Fani u 90. minutu, ali nije bilo vremena da domaćin dođe do remija.

Italija je tako posle dva kola zadržala prvo mesto u grupi sa maksimalnih šest bodova, Francuska je druga sa tri, Belgija ima tri, dok je Izreal bez bodova.

Autor: Dalibor Stankov