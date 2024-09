SINER 'ZABIO NOŽ' U LEĐA ĐOKOVIĆU! Novak ga podržao i čestitao, a Italijan izabrao drugog za GOAT-a

Ne postoji osoba u svetu tenisu koja, poput Novaka Đokovića, bez ikakve sujete čestita rivalima kada urade nešto dobro ili osvoje neki turnir.

To se desilo i posle US opena, kada je Đoković među prvima uputio Italijanu čestitku. I to ne jednom. Srpski as mu je prvo komentarisao objavu na Instagramu, a potom i na "storiju".

Isto tako, samo koju nedelju ranije, Novak je pružio podršku Sineru tokom doping skandala u koji je Italijan bio umešan. Siner je u martu dva puta bio pozitivan na doping kontroli, pa su mnogi bili protiv toga da se takmiči na US openu, ali ga je Novak podržao.

I kada se očekivalo da Siner uzvrati makar malo, bar da izrekne ono što je jasno svima, da je Novak Đoković najbolji teniser svih vremena, Italijan mu je zabio nož u leđa.

Siner je u intervjuu ATP-a upitan ko je najbolji teniser svih vremena (GOAT). Očekivao se odgovor "Đoković", ali ga nismo dočekali.

- Za mene je GOAT Rodžer - rekao je Siner.

Autor: Dubravka Bošković