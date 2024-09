POZNATI FUDBALER U ŽIVOTNOJ OPASNOSTI! Pojavio se horor snimak: Pao je i ostao da leži, treći put doživeo potres mozga! (VIDEO)

Tua Tagovailoa jedan je od poznatijih kvoterbekova u američkom fudbalu, a ovaj čuveni fudbaler nalazi se u životnoj opasnosti pošto je doživeo i treći potres mozga na terenu.

Na startu NFL sezone Bafalo Bilsi su savladali Majami Dolfinse rezultatom 31:10, ali je sve ostalo u senci jezive povrede Tagovailoe.

On je posle sudara glavama sa sejftijem Bilsa Damarom Hemlinom pao na zemlju i usledila je hitna intervencija doktora. Probao je da ustane, ali nije znao gde se nalazi, te je krenula prava drama.

- Rekli su nam da je svestan, da je upravo otišao sa terena samostalno. Takođe nam je rečeno da pomera ekstremitete - rekla je u prenosu novinarka Amazona, a otkriveno je i da su ga žena i dvoje dece sačekali u svlačionici.

