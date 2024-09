'KOD KUĆE JE NAJLEPŠE' Oglasio se Novak Đoković posle prvog meča u Dejvis kupu pred srpskom publikom

Srpski teniser Novak Đoković posle dugo vremena ima priliku da igra tenis pred publikom u Beogradu, što je slučaj u okviru Dejvs kup meča protiv Grčke u kojem je već slavio protiv Janisa Ksilasa sa ubedljivih 2:0 - 6:0, 6:1, dok se sada i oglasio.

Jednostavno, Srbija je ovih dana zemlja tenisa s obzirom na to da su i građani dosta dugo čekali priliku da gledaju Novaka i sada su to dobili nakon što je on osvojio zlatnu medalju u Parizu na Olimpijskim igrama, ali i nakon što je ispao u trećem kolu US Opena.

Ipak, Novak je stigao u Beograd, uživao je pred publikom, dok se sada i oglasio putem svog profila na društvenoj mreži "X".

Код куће је најлепше.

Хвала вам на подршци 🙏 pic.twitter.com/Lq9wxYjxiA — Novak Djokovic (@DjokerNole) 14. септембар 2024.

- Kod kuće je najlepše... Hvala vam na podršci - napisao je Novak Đoković.

Autor: Jovana Nerić