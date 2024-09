Divac i Zvezda, evo šta je prava istina: 'Jedna šala je otišla predaleko, ja sam partizanovac...'

Legendarni košarkaš Vlade Divac retko govorio za medije, ali je tokom boravka u hrvatskoj odvojio malo vremena i u velikom intervjuu za Index.hr pričao o brojnim zanimljivm momentima svoje karijere.

Tako, među brojnim pitanjima novinara, našlo se i ono koje se ondosi na dolazak Divca u Crvenu zvezdu. Bilo je to tokom lokauta 1999. godine.

- Bio je to splet neobičnih okolnosti. Jedna moja šala je otišla predaleko i, da ne bih ispao neozbiljan, prihvatio sam dolazak u Zvezdu kao jednu od avantura u životu. Iskreno, čak i nije bilo neke drame među navijačima Partizana. Oni su vrlo dobro znali da sam ja partizanovac. Uvek sam govorio da iz ljubavi igram samo za reprezentaciju i Partizan, sve ostalo je samo posao.

- Kad je bio lockout, jedan prijatelj, inače zvezdaš, pitao me bih li došao u Zvezdu. U šali sam rekao da nema problema. To je došlo do ljudi u klubu koji su to ozbiljno shvatili. Onda sam se ja pokušavao izvući, pa sam rekao da će to koštati toliko i toliko. Rekli su može. Pa sam im rekao da će morati platiti ogromno osiguranje. I na to su rekli može. Pa kad sam video da ne odustaju, dodao sam da će sve to morati platiti unapred. I opet može. Porez. Može. Sve je bilo može. A ništa, nisam imao izbora kad sam se već uvalio u tu priču.

Autor: Dalibor Stankov