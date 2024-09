SKANDAL NA SVETSKOM PRVENSTVU! Golman se pomerio da lopta uđe u gol?! Pogledajte reakciju o kojoj bruji planeta (VIDEO)

Snimak spornog gola skupio je veliki broj pregleda na društvenim mrežama.

Futsal reprezentacija Francuske poražena je u trećem kolu grupne faze Svetskog prvenstva od Irana rezultatom 4:1.

Uprkos tome, Francuzi će igrati osminu finala protiv Tajlanda pošto su ostvarili pobede u prve dve utakmice.

Nakon meča protiv Irana golman trikolora Tibo Garos dospeo je u centar pažnje zbog jednog od četiri gola. Spekuliše se da su Francuzi namerno izgubili kako bi izbegli potencijalni duel sa Brazilom, a reakcija Garosa postala je viralna na društvenim mrežama.

🇫🇷 France GK trying REALLY hard to save that shot 😅😭#FutsalWC pic.twitter.com/kU2tCzbA77