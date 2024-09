NEZAPAMĆENA TRAGEDIJA U SVETU FUDBALA: Dečak poginuo dok je slavio gol - Policajka probala da mu pomogne, sada joj se BORE ZA ŽIVOT!

Tragična vest rastužila je svet fudbala nakon što je odigrana jedna od najvećih utakmica na svetu.

River je na gostovanju Boki juniors stigao do pobede rezultatom 1:0 uz ozbiljnu dramu u samoj završnici utakmice na popularnoj "Bombonjeri".

Strelac pogotka za goste bio je Manuel Lanzini u 20. minutu, a do gola je stigao i domaćin i to u 97. minutu, ali je on zbog kontakta lopte sa rukom napadača poništen nakon intervencije VAR-a i provere ponovljenog snimka.

Iz Argentine je stigla strašna vest o pogibiji dvanaestogodišnjeg dečaka koji je stradao dok je proslavljao gol pre nego što je poništen.

Prema navodima tamošnjih medija dečak se bosonog popeo na krov svoje kuće u trenutku kada je njegov tim postigao pogodak u nadoknadi vremena, ali ga je u trenucima slavlja udarila struja.

Nažalost, preminuo je usled posledica stravične nesreće.

Policajku koja je stigla i pokušala da pomogne takođe je udarila struja. Ona je u bolnicu prebačena bez znaka života, ali su lekari uspeli da je vrate uz pomoć defibrilatora.

Autor: Iva Besarabić