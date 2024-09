TERZIĆ POSLE ISTORIJSKOG TRIJUMFA ZVEZDE: Rekao sam igračima da imaju premiju ne samo za pobedu, nego za svaki gol razlike posebno

Fudbaleri Crvene zvezde ubedljivo su savladali Partizan u 174. večitom derbiju odigranom na stadionu u Humskoj rezultatom 4:0.

Generalni direktor Crvene zvezde - Zvezdan Terzić je sa ponosom govorio o ubedljivom trijumfu crveno-belih.

- Velika pobeda Crvene zvezde. Ovo je najubedljivija pobeda u istoriji večitih derbija dugoj 80 godina na stadionu Partizana. Ovo je igra i rezultat koji smo čekali i dočekali. Realno oslikava razliku u klasi između Zvezde i Partizana u svakom smislu. Svaka čast momcima i stručnom štabu. Danas na sastanku sa igračima sam im rekao da imaju premiju ne samo za pobedu nego za svaki gol razlike posebno. Želeo sam ubedljivu pobedu, jer mi to možemo, to nama pripada. Veliku zahvalnost dugujemo i našim navijačima na podršci koju nam pružaju. Pokazali smo da se višegodišnji rad isplaćuje na najbolji mogući način. Potvrdili smo da imamo veliki kvalitet, koji će tek doći do izražaja u narednom periodu. Zvezdaši mogu da budu ponosni na spektakularnu pobedu u večitom derbiju i trijumf, koji je usrećio sve navijače našeg kluba. Idemo dalje još jače i još bolje - istakao je Zvezdan Terzić.

pročitajte još MILOJEVIĆ POSLAO MOĆNU PORUKU STANOJEVIĆU: Trener Crvene zvezde podržao kolegu

Autor: Marija Radić