Mesi se vraća kući! Najbolji svih vremena odlučio gde će završiti karijeru!

Fudbalski svet je u šoku nakon vesti koju je preneo katalonski list "El Nacional" – Lionel Mesi, najbolji fudbalera svih vremena, neće završiti karijeru u Interu iz Majamija, već će se po isteku ugovora 2025. godine vratiti u domovinu i okačiti kopačke o klin u svom matičnom klubu, Njuels Old Bojsu!

Mesi (37) je od detinjstva bio vezan za ovaj argentinski klub, gde je započeo fudbalsku karijeru sa samo 13 godina pre nego što je otišao u Barselonu.

Tokom svoje bogate karijere, nikada nije krio želju da se jednog dana vrati u Njuels i završi svoju neverovatnu fudbalsku priču tamo gde je sve počelo.

Još 2016. godine, dok je bio član Barselone, Mesi je izjavio:

- Ako bih se sutra vratio u Argentinu, što bih voleo da učinim, igrao bih samo za Njuels.

🎙️🐐 𝙏𝙝𝙚 𝙛𝙞𝙧𝙨𝙩 𝙬𝙤𝙧𝙙𝙨 𝙤𝙛 𝙖 𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 𝙂𝙊𝘼𝙏



A young Lionel Messi speaks after a goalscoring performance for Newell's Old Boys. This may be his first ever post-match interview. #Newells pic.twitter.com/wWI3o6kUZL