Alkaraz preslišao diva iz Francuske na startu Peklinga: Evo šta to znači za Đokovića

Španski teniser Karlos Alkaraz uspešno je prebrodio prvo kolo ATP turnira u Pekingu i pobedio je Đovanija Mpetšija Perikara sa 2-0, dva puta po 6:4 za oko 80 minuta tenisa.

Francuski div visok preko dva metra nije imao šanse protiv Karlitosa od momenta kada je propustio da vrati brejk u desetom gemu prvog seta. U oba prva seta na startu je gubio servis i tu je bio njegov kraj.

Alkaraz brani polufinale u glavnom gradu Kine i trenutno je sačuvao 50 bodova od 180, pa je tako na tabeli uživo ravno 1000 bodova iznad Novaka Đokovića. Španac je treći, a Nole četvrti na listi.

Alcaraz d. Mpetshi Perricard 6-4 6-4 in Beijing



Carlos looks like he has that jump in his step again.



His early loss at the US Open was just a reminder that he’s human.



But most of the tennis he’s played this year has been mind-blowing.



✅44th win of 2024



🇪🇸 pic.twitter.com/tAqfQKfUN7