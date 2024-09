POZNATI TENISER ĆE BITI SUSPENDOVAN NA 2 GODINE? Svetska antidoping agencija 'tužila' Sinera

Saga oko slučaja Janika Sinera se još uvek nije smirila, pa je tako Svetska antidoping agencija (WADA) uložila žalbu Međunarodnom sudu za sportsku arbitražu jer smatra da Italijan nije nevin.

U saopštenju WADA ističe da je iskaz "bez greške ili nemara" metačan u prvobitnom izveštaju i da je prvi teniser sveta kriv, prenosi Telegraf

BREAKING:



WADA has lodged an appeal to the Court of Arbitration for Sport regarding Jannik Sinner’s doping case



He was found by an independent tribunal of ITIA to bear ‘no fault or negligence.’



But WADA is seeking a period of ineligibility between 1 to 2 years.



“It is… pic.twitter.com/nkCSUIZyOC