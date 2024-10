'Ovo nije pozitivno za naš sport' Oglasio se Đoković zbog Sinerovog doping skandala: 'Nešto ne funkcioniše...'

Mnogo se u teniskom svetu još od US opena polemiše o Janiku Sineru i njegovom doping skandalu sa ATP turnira u Indijan Velsu, a koji je bio zataškan nekoliko meseci. Italijan je na kraju prošao skoro nekažnjeno, pa i dalje može da nastupa na velikim turnirima.

Suštinski, samo su mu oduzeti bodovi osvojeni na Indijan Velsu, kao i novčana nagrada, dok je sve ostalo bilo netaknuto. Mnogi smatraju da to nije pravedno i da su neki drugi prolazili mnogo teže u ovakvim situacijama.

Posle dužeg vremena, svoje mišljenje o celoj situaciji dao je i najbolji teniser i sportista planete, Novak Đoković, koji smatra da nešto očigledno ne funkcioniše najbolje, ali ističe da Siner sada prolazi kroz težak period karijere.

- Mislim da je prilično očigledno da imamo sistem koji ne funkcioniše dobro. Čini mi se da to primećuju čak i ljudi koji ne prate naš sport. Postoji previše nedoslednosti, previše upravnih tela je uključeno, i čitav ovaj slučaj nikako ne pomaže našem sportu. Mislim da je do sada dobio tri žalbe, i sigurno je veoma teško za njega, njegov tim i porodicu.

Novak podvlači da samo želi da ova priča ostane iza svih i da će se ljudi fokusirati na tenis i ono što se dešava na terenu.

- Nadam se da ćemo se vratiti tenisu. Impresivno je ono što je on postigao, s obzirom na sve što se dešava, da igra na tako visokom nivou, osvaja Grend Slemove i dobija većinu mečeva koje igra. Ali, ove okolnosti nisu pozitivne za naš sport, i nadam se da ćemo ovaj slučaj rešiti što pre. Šta god da se dogodi, na kraju dana, samo želim da se ovo reši što je pre moguće. Da, to je sve što imam da kažem o tome - rekao je Đoković, a prenosi Šangaj Pres.

Novak Djokovic says Jannik Sinner’s ‘doping’ case has not been positive for our sport, ‘This whole case is not helping our sport at all… Whatever's going to happen, I just wish for it to be resolved as soon as possible’



“You've previously criticized the anti-doping system… pic.twitter.com/mIvDPTy0o2