ĐOKOVIĆ TRI SETA LOMIO FANTASTIČNOG ČEHA ZA POLUFINALE: Menšik ozbiljno mučio Novaka, brine povreda iz seta odluke

Đoković je u četvrtfinalu pobedio Jakuba Menšika u tri seta.

Prvi set je pripao Menšiku, iako je delovalo da ga je Novak već "stavio u džep". Napravio je Đoković brejk u devetom gemu ovog dela igre, a da prethodno nije imao puno muka u svojim servis gemovima.

Međutim, Menšik nije ni razmislio o predaji, odgovorio je već u sledećem gemu i vratio brejk.

Set je stigao do taj-brejka, gde bi Đoković trebalo da je nadmoćniji od svakog rivala. Imao je mini brejk u ranoj fazi, ali je pri rezultatu 3:0 došlo do pada. Menšik je vezao četiri poena, a posle borbe u nastavku taj-brejka je uspeo da osvoji prvi set.

Fenomenalno je Novak odigrao drugi set. Ovaj period igre je trajao pola sata. Toliko vremena je bilo dovoljno Đokoviću da počisti rivala sa terena. Iako Menšik nije izgledao loše, pogotovo sredinom seta, nije bio ni blizu Novakovog nivoa.

Kao da se Srbin naljutio, verovatno na sebe, zbog onoga što se dogodilo u drugom delu prvog seta. Zaigrao je kvalitetnije barem za jedan nivo u odnosu na prvi set i to je za rezultat dalo "šetanje" u drugom delu.

Ključni trenutak u odlučujućem setu dogodio se u petom gemu kada je Novak došao do brejka.

A onda, kada je delovalo da bi Novak mogao da rutinski privede meč kraju dogodio se problem. Đoković je u trećem gemu šestog seta osetio bol u levoj nozi.

Srećom, u nastavku meča se nije primetilo da taj bol pravi probleme Novaku prilikom kretanja i pripreme udarca. Izbegao je komplikaciju i obezbedio je plasman u polufinale gde će za protivnika imati Tejlora Frica.

TREĆI SET

6:4 - Kraj meča! Novak Đoković je u polufinalu!

5:4 - Opet servis Menšika

Ceo meč je sjajno koristio servis češki teniser, pa tako i sada. Kada je bilo potrebno mogao je da računa na odličan početni udarac. Osvojio je gem i "produžio" meč. Tri puta je u ovom gemu bilo 40:40.

5:3 - Dobro je...

Pomogao je malo Menšik u osvajanju ovog gema sa svoje dve greške. Đoković je uradio dovoljno dobar posao da izbegne da se gem nepotrebno produži.

4:3 - Serija odličnih servisa

Servis viner, pa dva as udarca za Menšika. Ekspresno je završio svoj gem.

4:2 - Problem sa levom nogom

Stigao je Đoković do 40:15, a onda pred servis zastao i počeo da isteže levu nogu. Osetio je bol, nadamo se ne veliki. Osvojio je i naredni poen,

3:2 - Brejk!

Na sjajan način je počeo gem - dva vezana poena za Đokovića posle grešaka Menšika, a ubrzo je srpski teniser stigao i do dve vezane brejk lopte. Iskoristio je prvu.

2:2 - Izjednačenje

Pri rezultatu 30:30 Đoković je odigrao sjajan forhend koji je podigao publiku na noge. Nakon toga je dovršio posao u četvrtom gemu.

1:2 - Izvukao se Menšik

Dve brejk lopte je imao Đoković, šteta što nije uspeo da iskoristi priliku i obezbedi sebi prednost u odlučujućem setu. Odigrao je Menšik odlično u ključnim trenucima, pomogao mu je dobar servis i novi as udarac.

1:1 - Nema problema

Stigao je Đoković do izjednačenja na početku odlučujućeg seta.

0:1 - Spektakl na otvaranju trećeg seta

Fantastičnim poenom, najdužim na meču, otvoren je treći set. Đoković je stigao do 0:15 nakon razmene od 33 udarca. Vezao je potom Menšik četiri osvojena poena i došao do gema.

DRUGI SET

6:1 - Kraj seta!

Fenomenalno je Novak odigrao drugi set.

5:1 - Strašni Đoković

As udarcem je otvoren gem, ali to nije pomoglo Menšiku da dođe do gema. Đoković je sjajnim bekhendom "probio" izlazak rivala na mrežu, a potom je stigao do brejk lopte odličnim udarcima na mreži.

4:1 - Sjajan tenis

Igra odlično i Menšik u ovim trenucima, pa brejk iz drugog gema ovog seta dobija na važnosti. Primorao je Čeh Novaka da mu čestita zbog načina na koji je osvojio jedan od poena u ovom gemu, ali je izbegao neprijatnost i došao do novog gema.

3:1 - Prvi gem Čeha

Duplom servis greškom je napravio sebi problem Menšik u ovom gemu koji je dva puta stigao do đusa pre nego što je Čeh ipak uspeo da skloni nulu sa semafora.

3:0 - Visok nivo Đokovića

Nakon šoka i izgubljenog seta, Đoković igra odlično. Nije dopustio rivalu nijedan poen u trećem gemu i ovo deluje kao fantastična reakcija.

2:0 - Brejk!

Jasno je da je servis glavni adut Menšika, ali još jednom je pokazao da i na druge načine može da parira Đokoviću. Ovaj put, ipak, Novak je bio veoma dobar, stigao je do brejk lopte, a odmah i do brejka.

1:0 - Dobar start

Bilo je bitno da Đoković osvoji servis gem na početku drugog seta, a to je uradio prilično lako.

PRVI SET

6:7 - Taj-brejk, Menšik osvojio set!

1:0 - Mini brejk Đokovića.

3:0 - Poeni Đokovića na servisu.

3:2 - Poeni Menšika na servisu.

3:4 - Dva mini brejka Menšika.

4:5 - Mini brejk Đokovića, pa poen Menšika na servisu.

4:7 - Dva mini brejka Menšika.

Out in front ✅



Jakub Mensik takes the first set 7-6(4) against Djokovic in his ATP Masters 1000 QF debut!@mensik_jakub_ #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/d8y69sHHNF — Tennis TV (@TennisTV) 11. октобар 2024.

6:6 - Igraće se taj-brejk

Ponovo je krenulo poenom Čeha, siguran je nakon toga bio Đoković. Taj-brejk će odlučiti pobednika prvog seta.

5:6 - Sada siguran Čeh

Nakon dva servis gema zaredom u kojima se Menšik namučio, sada je lako došao do osvajanja gema i obezbedio taj-brejk.

5:5 - Brejk!

Gem je krenuo poenom Menšika, kao da je to bila najava onoga što će da se dogodi. Stigao je Menšik do prve brejk lopte. Iskoristio ju je i došao do izjednačenja.

5:4 - Brejk!

Još jednom nekoliko izjednačenja na servisu Menšika, kao da je Đokoviću bilo potrebno malo vremena da "uđe u glavu" rivala. Stigao je opet i do brejk lopte.

4:4 - Odlično

Posle dugog gema na servisu rivala, Đoković je lako došao do svog četvrtog osvojenog gema.

3:4 - Čeh se izvukao

Konačno je Đoković osvojio poen na prvom servisu rivala, imao je u sedmom gemu 15:30, ali Menšik se poslužio servisima da izbegne veću neprijatnost. Međutim, nije uspeo da završi gem koji je otišao do izjednačenja.

Nakon greške Čeha Đoković je dobio brejk loptu, ali je usledio as udarac.

Nova greška Menšika je potom donela još jednu šansu za brejk, ali je opet imao spremnu reakciju i snažni servis, nakon čega je uspeo da dođe do gema u kojem je bilo pet izjednačenja.

3:3 - Brzi gemovi

Počeo je gem poenom koji je osvojio Menšik, ali to je sve što je Čeh uspeo. Novak je iskoristio prilike da izlazi na mrežu, a tamo je bio odličan. Za 18 minuta su teniseri završili šest gemova.

2:3 - Menšik je "problem"

Ove godine je Menšik napunio tek 19 godina, ali po onome što je prikazao na startu meča biće problem za Novaka. Još jedan siguran servis gem je završen greškom Đokovića. Čeh je pokazao da može da bude opasan i udarcima sa osnovne linije.

2:2 - Bez igre

Dosta toga zavisi od servisa na startu meča, pa za sada nema puno razmena i dužih poena.

1:2 - Fantastičan na servisu

Odličan je Menšik na samom startu. Nije dopustio Đokoviću da se razigra u njegovim servis gemovima i sada je odgovorio Novaku gemom bez izgubljenog poena.

1:1 - Novak siguran

Bez problema za Đokovića u prvom gemu. Ušao je Menšik u razmenu su jednom poenu, ali nije se najbolje proveo u njoj. Bez promašenog servisa i izgubljenog poena Novak je osvojio prvi gem.

0:1 - Počeo je meč!

Menšik je servisom otvorio četvrtfinale i već odservirao dva as udarca.

Autor: Aleksandra Aras