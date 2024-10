JOKIĆ OBUKAO HOKEJAŠKI DRES I IZAZVAO DELIRIJUM! Spektakl u Denveru: Srbin izašao na led i slavnom sportisti predao MVP trofej!

Denver ima dva MVP!

Srpski košarkaš Nikola Jokić izazvao je delirijum u Bol areni na otvaranju NHL sezone.

Pred start meča između Kolorado Avalanša i Kolambus blu džaketsa Jokić je izašao na led u hokejaškom dresu i uručio MVP priznanje sjajnom Kanađaninu Nejtanu Mekinonu, zvezdi ekipe iz Kolorada.

Prestižnu nagradu za najkorisnijeg igrača "Hart Trophy" Makinon je osvojio u junu, a na startu nove sezone ukazana mu je čast da pred svojim navijačima proslavi veliki uspeh.

Simbolično, trofej mu je uručio MVP NBA lige i kolega iz košarkaškog tima Denvera - Nikola Jokić.

Nikola Jokic presented Nathan MacKinnon with the Hart Trophy at the Avs' home opener 🔥🏆 pic.twitter.com/xhh4PBXdU3