OVO SE ČEKALO GODINAMA: Mekgregor i Nurmagomedov ponovo jedan protiv drugog! Fanovi oduševljeni

Šest godina milioni fanova borilačkih sportova, a posebno MMA, čekaju na ponovni susret Habiba Nurmagomedova i Konora Mekgregora.

Uskoro bi konačno mogli da dobijemo njihov okršaj, na malo drugačiji način.

Obojica se već neko vreme ne bore, Dagestanac je definitivno završio sa ulaskom u oktagon u svojstvu profesionalnog borca, dok Mekgregor razmišlja o povratku.

Do njihovog susreta moglo bi da dođe preko druge dvojice boraca. U pitanju su Pol Hjuz i Usman Nurmagomedov.

Borac iz Severne Irske želi da izazove Nurmagomedova i njegov pojas šampiona Belatora u lakoj kategoriji. Pobedio je Mekkija u Saudijskoj Arabiji i prozvao Usmana Nurmagomedova.

"Svi znamo ko je sledeći. Usman Nurmagomedov! Hajde da ostvarimo to", rekao je Hjuz i potom pozvao kontroverznog Mekgregora da mu bude podrška.

"Konor, želim te u svom uglu u toj borbi. 100 posto!", poručio je Hjuz i dodao:

Conor McGregor says he'll be in the arena supporting Paul Hughes in his fight against Usman Nurmagomedov 👀



Imagine Khabib and Conor on opposite sides of the cage from one another 😳#UFC #MMA pic.twitter.com/gCROpBVCVj