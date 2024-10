Zlatan završio na sudu zbog stana, a evo ko se umesto njega pojavio na ročištu

Suđenje sa kompanijom za nekretnine u vlasništvu bivšeg fudbalskog asa Zlatana Ibrahimovića počelo je u Okružnom sudu u Stokholmu. Spor se odnosi na zakupninu u jednoj od zgrada u švedskoj prestonici.

Zlatan nije viđen u sudu, a umesto njega došla je njegova supruga Helena Seger.

Ona se angažovala oko spora vezanog za iznajmljivanje stana u Stokholmu, u kojem je kompanija Zlatana Ibrahimovića tužena.

Zakup raskinut još prošle godine

Kako piše Sviden Herald, stanaru je otkazan ugovor o zakupu, pa je tužio iznajmljivače, Zlatana Ibrahimovića i Helenu Seger. Sada će Okružni sud u Stokholmu odlučiti ko je u pravu u ovom sporu oko zakupa.

- Mislim da sam učinila sve što sam mogla da pomognem stanaru - rekla je tim povodom Seger.

Švedski portal navodi da je bivši fudbaler pre dve godine kupio objekat u Ostermalmu u Stokholmu. Nakon što je Zlatan preuzeo kuću, ušao je u spor sa stanarom – koji je iznajmljivao stan putem posredničke kompanije – nakon što je stanaru prošle godine otkazan zakup.

Razlog za ovu odluku bio je plan za renoviranje, a Ibrahimović je nameravao da koristi stan za lične potrebe.

Sviden Herald prenosi reči stanara da je radio od kuće jednog dana kada se začulo kucanje.

- Dva službenika iz kancelarije sudskog izvršitelja su bila na vratima i obavestili su me da postoji postupak iseljenja - kaže stanar.

- Niko me nije upozorio. Bilo je veoma stresno i teško, iseljenje je trebalo da se sprovede za samo 4-5 dana, što je bio pravi šok.

On se nije iselio već je tužio vlasnika nekretnine i zatražio da ostane u stanu sa istim pravima kao zakupac prvog reda. Takođe je odbio alternativne stanove koji su bili ponuđeni.

Sviden Herald navodi da Zlatan Ibrahimović nije bio prisutan u Okružnom sudu u Stokholmu, jer je imao ranije obaveze, ali je njegova partnerka, Helena Seger, koja poseduje jedan procenat stana, bila prisutna.

- Imali smo ljude koji su se brinuli o ovom pitanju za nas. Ja sam bila ta koja je vodila ovaj proces. Zlatan nije bio mnogo uključen - kaže ona, pričajući o sastanku sa stanarom.

Ona je navela da je atmosfera bila dobra, ali su postavljana neka teška pitanja. „Onda smo otišli u našu kancelariju i nastavili razgovor: „To vam nije problem jer ste milijarderi?“. Onda sam rekla da, bez obzira na to koliko novca imamo u banci, to nema veze sa ovim. Tada je XX rekao: „Ostaću ili ćete morati da me isplatite“.

Seger dodaje da je mislila da je to nezakonito.

- Zlatan nikada ne bi platio da se XX iseli. On nema pravo da živi u tom stanu - rekla je Seger.

Danas će biti saslušani svedoci, a već sutra će se završiti postupak, prenosi Sviden Herald.

Autor: Snežana Milovanov