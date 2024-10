Stajling Nikole Jokića na otvaranju NBA o kom će biti priče: Kežualno izdanje, a tu je i prepoznatljiva brada

Košarkaši Denver Nagetsa su na veoma slab način započeli novu sezonu u NBA ligi u kojoj su poraženi od Oklahoma Siti Tandera pred svojim navijačima sa 102:87, uz veoma dobro izdanje Nikole Jokića koji je imao tripl-dabl, ali i uz slabo izdanje ostalih igrača.

Nikola Jokić je stigao na otvaranje sezone i odigrao ga je na sebi svojstven način, poentirao je, činio je saigrače boljima, ali jednostavno ni on nije mogao sve sam protiv veoma raspoložene ekipe Oklahome, koja je i prethodne sezone pokazala koliko može.

