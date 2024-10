LOŠE VESTI ZA ĐOKOVIĆA: Ovome se nije nadao - Drama će biti rešena u Beogradu?!

Novak Đoković dobio je vesti kojima se nije nadao. Australijski teniser, Aleks de Minor, uspeo je da pobedi Jakuba Menšika u četvrtfinalu turnira u Beču i to posle velike drame i preokreta (6:7, 6:3, 6:4), te Novakov plasman na Završni masters u Torinu i dalje "visi".

Srpski as je i dalje ispred De Minora koji se nalazi na devetom mestu u trci za Završni masters sa 355 bodova manje od Novaka (3.555), ali bi plasmanom u finale turnira u Beču skočio na 3.685, a osvojenom titulom 3.855. Tada bi bio samo 55 bodova iza Đokovića, uz priliku da ga prestigne na Mastersu u Parizu, ali i turniru u Beogradu koji nosi još 250 bodova. Dakle, rešenje drame oko plasmana na Završni masters mogli bismo dobiti tek na turniru u prestonici naše zemlje (3. do 9. novembar).

