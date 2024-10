SVAKA ČAST! Fenomenalna Olga Danilović u finalu

Veliki uspeh srpske teniserke!

Srpska teniserka Olga Danilović plasirala se u finale WTA turnira u Gvandžuu pobedom nad Katerinom Sinjakovom rezultatom 2.1 (4:6, 6:4, 4:3).

Veliku borbu gledali smo u Kini, Olga je posle gubitka prvog seta uspela da se konsoliduje i uzvrati rivalki istom merom u drugom periodu.

Odlučujući set doneo nam je dramu, a Sinjakova je bila primorana da pri rezultatu 4:3 preda meč zbog povrede.

Protivnica za trofej će joj, u nedelju, biti bolja iz duela Bronzeti - Dolehajd.

Speedy recovery, @K_Siniakova ❤️‍🩹



Olga Danilovic moves into the #GuangzhouOpen final after the top seed is forced to retire.



Final score: 4-6, 6-4, 4-3, RET. pic.twitter.com/JhPzgWLcVS