Jokić tragičar u meču u kojem je stigao do rekorda karijere: Pogodio najviše trojki ikad, ali najvažniju nije

Šteta! Denver Nagetsi poraženi su od Los Anđeles Klipersa posle velike drame, gde je Nikola Jokić promašio trojku za produžetak na oko četiri sekunde do kraja utakmice, a gosti na kraju potvrdili trijumf sa linije penala - 104:109.

Zagrmela je "Bol Arena" posle odluke sudija da se na 30 sekundi do kraja dosude dva penala Hardenu. On je pogodio oba, a na drugoj strani ih je u narednom napadu dobio Jokić. Ali Nikola je bio samo polovičan, pa su Klipersi stekli prednost.

Nakon toga je Harden uspeo da je podeblja i da nas odvede na +3 za Kliperse na 14 sekundi do kraja. Imao je Denver napad, ali kao što smo rekli, Jokić je promašio šut za tri poena i tako je propuštena šansa da se dođe do dodatnih pet minuta igre.

Gledali smo jednu nadasve čudnu utakmicu u kojoj su Denver Nagetsi krenuli katastrofalno, ali su dolazili do daha kako je meč odmicao i približavao se kraju. Jednostavno je bilo "nemoguće" kako je tim iz Kolorada izgledao na startu, kao da im je neko oduzeo svo košarkaško umeće.

Bilo je tu serija od preko pet minuta gde Denver nije imao ni poen, a Klipersi su to koristili, iako ni sami nisu blistali da povedu i sa +18 na ovom meču. Međutim, nisu imali tu sreću da je na drugoj strani Nikola Jokić, koji je imao svoje veče.

Može se reći da je baš Jokić sam od sebe i doneo povratak Denveru, pogodivši toliko trojki. Njegova serija je i vratila Nagetse u život, a na kraju ipak nije prelomila ovaj meč u korist domaćina.

Nikola Jokic drills his SIXTH triple 🎯



He has 35 points late in the 4th quarter.pic.twitter.com/WVAyuAyaVj