Evo zbog čega je Rafael Nadal čitave karijere povlačio veš iz zadnjice

Slavni španski teniser koji je nedavno saopštio da se povlači iz sveta profesionalnog tenisa, pamtiće se po sjajnoj igri na terenu, ali i čudnim ritualima među kojima je prednjačilo diranje veša odnosno povlačenje šortsa, ošto je svetska javnost posmatrala sa šokom.

Kako je Rafael Nadal to činio na svakom meču, ljudi su se donekle navikli na takvo ponašanje, ali ta navika nikada nije prerasla u sasvim običan prizor.

A i kako bi... Prilično je nesvakidašnje kada svetska teniska zvezda pred očlima miliona ljudi povlači veš i dira sportsku opremu na taj način. Da se nije radilo o slučajnosti, brzo je postalo jasno jer je Rafael Nadal to uvrstio u svoju listu redovnih navika.

Slavni Španac koji je ljubiteljima tenisa priređivao vrhunske sportske spektakle na terenu, objavio je zašto je radio to što je radio:

"Svako mora da nađe svoj način da se koncentriše. Nema apsolutne formule. To vam kaže neko ko ima mnogo rituala. Voleo bih da ih nemam, ne krijem to, ali tenis je tako mentalno agresivan sport da bilo šta spolja može lako da vam odvuče pažnju. Ja to radim i možda ne shvatam zašto, ali funkcioniše i pomaže mi da se koncentrišem dok se takmičim. Sigurniji sam u sebe", otkrio je u onlajn razgovoru za Univerzitetsku kliniku u Madridu.

Stručnjaci su komentarisali da se to, udruženo sa njegovim ostalim ritualima, spada u opsesivno - kompulzivno ponašanje koje je bilo mehanizam odbrane Nadala i kao što je sam rekao, njegov način da se izbori sa pritiskom tokom igre.

Ova neobična navika bila je povezana sa servisom. Na šljaci je uvek pre servisa očisto liniju. Povlačio bi šorts odnosno veš iz zadnjice nadole, a majicu ka gore. Obrisao bi se po nosu, stavio kosu iza levog uha, opet dirao nos, pa kosu namestio iza desnog uha. Rafael Nadal koji je pre 10 godina očinjeno gledao u ovu skupljačicu loptica, prilično je striktan i kada je ishrana u pitanju. "Gde god da sam, uvek tražim masline ili ekstra devičansko maslinovo ulje“, otkrio je Nadal, objavila je španska radio stanica Cope.

Čuveni teniser je dodao: „Svako jutro doručkujem prepečen hleb sa maslinovim uljem, a za ručak i večeru obično jedem salatu ili ribu, uvek sa malo ekstra devičanskog maslinovog ulja. To je neizostavan deo mog načina ishrane. Kombinovanje uravnotežene ishrane sa bavljenjem sportom čini vas boljom osobom, čini da se osećate bolje“.

Možda će Nadal promeniti tu naviku u penziji, iako će verovatno nastaviti sa zdravom ishranom.

A dok je igrao, imao je niz rituala. Na teren je, dok je izlazio, uvek stao desnom nogom. Reket je uvek držao u levoj ruci. Stolice i peškiri morali su da budu u ravni. Tokom pauza, uvek je korišćeni peškir stavljao na desnu stranu od sebe i čistio noge iznad kolena.

Flašice su uvek morale da budu dijagonalno poređane u odnosu na teniski teren. Postavljao je dve flašice dijagonalno u liniji, uzimao prvu flašicu, pio vodu iz nje pa je vratio na mesto, precizno u milimetar. Zatim bi uzeo drugu flašu, pio vodu i postavio je na staru poziciju, takođe savršeno precizno.

Nikada nije gazio linije na terenu (ne računajući samu igru). Po završetku pauze ustajao bi nakon protivnika, a nakon bacanja novčića, sprintom bi trčao do osnovne linije.



