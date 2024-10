Šok! Konor Mekgregor se povlači?

Jedan od najkontroverznijih boraca svih vremena Konor Mekgregor šokirao je MMA javnost danas kada je na komentar jednog korisnika društvene mreže "X" ostavio komentar i zabrinuo navijače.

Naime, jedan korisnik mu je napisao kako treba da ostavi MMA borbe, kako sa toliko novca na računu treba da uživa u životu i porodici.

Uz svoje reči je objavio i nekoliko fotografija i snimaka povreda sa poslednjeg UFC događaja koji se dogodio na Bliskom istoku.

Na to je Konor, na opšte čudo, rekao kako je dotični korisniko "X"-a u pravu i dodao još po koju.

- Znaš šta, u pravu si. Laku noć - napisao je Konor.

Ya know what, you’re right, good bye. https://t.co/xB8uyh89iK