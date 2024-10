MONSTRUOZNI NIKOLA JOKIĆ! Srbin nastavlja da teroriše rivale: Nova brutalna partija, tripl-dabl i pobeda Denvera posle velike drame! (VIDEO)

Nikola Jokić upalio je u MVP mod i nastavio je da nosi Denver Nagetse na leđima. Još jednom je četa Majka Melouna morala da igra produžetak i slavila je na gostovanju Bruklinu rezultatom 139:144.

Srpski centar odigrao je novi maestralan meč i predvodio je Nagetse uz tripl-dabl učinak. Za 40 minuta koliko je bio na parketu postigao je 29 poena uz 18 skokova i 16 asistencija, ali po prvi put od starta sezone nije izostala ni podrška saigrača.

Pored Jokića odlični u timu Denvera bili su i Eron Gordon i Džamal Marej sa po 24 poena, a konačno se probudio i Rasel Vestbruk koji je ubacio dva manje. Bruklin su predvodili Denis Šruder sa 28 poena i 14 asistencija i Kem Tomas koji je meč završio sa 26 poena.

Što se same utakmice tiče, nije krenulo dobro po Denver i Bruklin je dugo vodio, a tokom prve četvrtine prednost Netsa je već bila dvocifrena (plus 13). Jokić i ekipa se nisu predavali, uspeli su da stignu do preokreta u završnici, ali je Bruklin uzvratio i ponovo poveo. Ipak, Nikola Jokić je meč uspeo da uvede u produžetak gde se videlo koji tim ima više iskustva i Denver je novom pobedom stigao do skora 2-2.

Evo i svih rezultata mečeva odigranih u noći između utorka i srede:

Minesota - Dalas 114:120

/Edvards 37 - Irving 35/

Bruklin - Denver 139:144 pp

/Šruder 28 - Jokić 29/

Juta - Sakramento 96:113

/Klarkson 21 - Sabonis 28/

Golden Stejt - Nju Orleans 124:106

/Hild 28 - Vilijamson 31/

Autor: Aleksandra Aras