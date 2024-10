LUKA DONČIĆ POGODIO NEMOGUĆE! Koš "sa parkinga" o kom bruji Amerika! Slovenac pao u trans, protivnike je bacio u očaj! (VIDEO)

Košarkaši Dalasa uspeli su da savladaju Minesotu u gostima rezultatom 120:114, a jedan od najboljih pojedinaca meča bio je Luka Dončić. Slovenac je flertovao sa tripl-dablom zaustavio se na 24 poena, devet asistencija i osam skokova, a pored toga uspeo je da pogodi nemoguć šut o kom bruji čitava Amerika!

Mekdenijels je čuvao Dončića, odvojio ga je daleko od koša, delovalo je da bi samo lud pokušao da šutne odatle, a onda... Magija Luke Dončića! Skok šut i trojka "sa parkinga"! Dončić je pao u trans, a njegovi rivali u očaj, kada vidite ovaj koš shvatićete i zbog čega! Uživajte...

LOGO LUKA 😱



Puts the Mavs up 8 late on TNT! pic.twitter.com/R0wtyukhY2