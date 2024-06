Luka Dončić razočaran porazom od Bostona: Nismo iskoristili priliku...

Luka Dončić, zvezda Dalas Maveriksa, briljirao je u NBA finalu s tripl-dabl učinkom od 32 poena, 11 skokova i 11 asistencija, ali to nije bilo dovoljno da spreči poraz svog tima od Boston Seltiksa u drugom meču finala.

- Svaki poraz je propuštena šansa. Imali smo priliku, nismo je iskoristili i to je sva priča. U košarci pobedi onaj ko da više koševa, to su ovaj put bili oni. To je sva filozofija - rekao je Luka.

Iako su mnogi sumnjali u njegovu sposobnost zbog povrede, Dončić je odlučno izašao na teren i izjavio da su propustili priliku za pobedu.

- Iskreno postajale su nedoumice. Međutim, kada izađeš na teren sve se to zaboravi. Osećao sam se dobro i to je to. Oni su sjajan tim, nisu bez razloga regularni deo sezone okončali na prvom mestu. Moramo da budemo bolji, prvo ja, pa i svi ostali da bi uspeli da ih savladamo i ostanemo u borbi za tron - dodaje Dončić.

Sledeća dva meča će biti u Dalasu, gde će Dončić i njegovi saigrači pokušati da nadoknade zaostatak i ostanu u borbi za titulu.

