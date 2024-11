Jokić opet slomio mikrofon! Srbin nakon tripl-dabla napravio HAOS pred novinarima! (VIDEO)

Nikola Jokić je još jednom briljirao na parketu, vodivši Denver Nagetse do pobede nad Oklahomom (124:122), ali ono što je usledilo posle utakmice postalo je viralni hit! Dok je davao izjavu, Jokić je slučajno – i sasvim neočekivano – "polomio" mikrofon novinara ispred sebe!

Počeo je da priča o velikom preokretu i nagetskom timskom duhu, ali u trenutku, nehotice je udario u mikrofon ispred sebe.

- Nešto se desilo - rekao je iznenađeni Jokić.

“I just love his energy… when you’re down whatever you know he’s going to push back” - Nikola Jokić on what it’s like playing with Russell Westbrook #MileHighBasketball pic.twitter.com/SopAH4Yi0s