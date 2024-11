Piksi promentarisao izbor Kolarova za selektora 'orlića'! Ovo će mu biti primarni zadatak

Kormilar našeg nacionalnog tima smatra da je dobro što se šansa daje bivšim reprezentativcima.

Nekadašnji kapiten "orlova", Aleksandar Kolarov (39), nedavno je imenovan za novog selektora mlade selekcije Srbije, što je pozdravio i Dragan Stojković.

Piksi smatra da je to dobar izbor, bez obzira što čuveni levi bek nema trenerskog iskustva i ovo će mu biti prvi samostalni posao. Na klupi je nasledio Ljubinka Drulovića.

- Drago mi je što je Kolarov postao selektor ekipe do 21 godine. Razgovarali smo i prihvaćen je sto posto snaše strane. Inače, mi smo znali za to pre dva-tri meseca, pa me čudi kako su neki sada iznenađeni. On je veliko ime, svakako je dobrodošao u FSS i to može da bude samo dobro - naglasio je Stojković.

Šef struke "A" tima najavio da će i supertalentovani napadač Mihajlo Cvetković uskoro debitovati.

- Kolarov neće imati pritisak rezultata i to je dobro za njega, jer će u sledećem periodu imati priliku da pravi ekipu. Da pruža šansu mladim igračima i onima koji su u selekciji do 19 godina. Imaće punu našu podršku, mislim da će i saradnja biti na najvišem nivou. Što se tiče omladinaca, Cvetković neće sada debitovati za seniore, jer počinju njihova važna takmičenja i imali smo molbu od direktora Lazetića i selektora Lukovića da ga ustupimo ovog puta. Tako da smo im izašli u susret, odložićemo njegov debi. Onog dana je momak iz Čukaričkog uspeo da postigne gol u devetoj sekundi, samo neka gura i postići će mnogo - poručio je Piksi, koji je dodao da nije pričao sa Drulovićem o povratku u njegov stručni štab.

Autor: Dalibor Stankov