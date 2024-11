SKROMNIJE OD OVOGA NE MOŽE: Neverovatna izjava Nikole Jokića posle nove brutalne utakmice (VIDEO)

Somborac je upisao šesti tripl-dabl na 10. utakmici u sezoni i to na impresivan način.

Od početka sezone beleži 29,7 poena, 13,7 skokova i 11,7 asistencija po utakmici, ali to prema njegovim rečima nisu sjajne brojke.

"Nadam se da ću moći da nastavim da igram ovako. Tim me gura prvi plan i cenim sve saigrače. To što beležim ne sjajne, ali dobre brojke, ne znači da to samo ja radim. Mnogo ljudi stoji iza toga", rekao je Jokić posle pobede nad Dalasom.

Really good media availability from Jokic following his 37 point, 18 rebound, 15 assist performance.



"I have the whole team working for me."

"There are a lot of people behind me." pic.twitter.com/kn8GGqdC5Y