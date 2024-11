'GUŠIO SAM SE' Karlos Alkaraz otkrio sa kakvim se problemima suočavao

Španski teniser Karlos Alkaraz ubedljivo je poražen na startu Završnog mastersa u Torinu. Bolji od njega bio je Kasper Rud sa 6:1, 7:5.

Bilo je primetno da Alkaraz ima neki problem, a na konferenciji za medije je to i potvrdio.

- Pre nego što sam došao, razboleo sam se. Kada sam došao, treninzi su išli dobro, osećao sam da mogu da se takmičim, da igram. Nadao sam se. Kako su dani prolazili, bilo je sve bolje, ali danas, ne znam da li je to bilo zbog nervoze pred prvi meč, ali se uopšte nisam osećao dobro. Moram da učim iz ovakvih situacija, neću se uvek osećati dobro – ali mi je bilo teško u razmenama, tokom pauza između poena, nisam mogao da dišem normalno, gušio sam se. To me je ograničilo u značajnoj meri. Ne volim da pričam o ovim stvarima jer zvuče kao izgovor, i oduzimaju veličinu onoga što je Kasper uradio. Ali moram da kažem kako sam se osećao - rekao je Alkaraz.

Pored Alkaraza i Ruda, u grupi su još Aleksander Zverev i Andrej Rubljov.

