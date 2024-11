DRAMA TOKOM LETA FUDBALERA MANČESTERA: Kapiten junajteda herojski reagovao kada je primetio šta se desilo u avionu

Na letu od Mančestera do Lisabona bili su Bruno Fernandeš i Diogo Dalot u ponedeljak, krenuli su na okupljanje reprezentacije, a u avionu se desio jedan slučaj koji će jedan od putnika zauvek pamtiti.

U zadnjem delu aviona putnik se onesvestio, a Bruno Fernandeš je odmah primetio i pozvao pomoć.

"Izvinite! Treba nam pomoć, treba nam pomoć!", vikao je Bruno.

Bruno Fernandes helped save an ill passenger on an easyJet flight to Lisbon yesterday.



As Bruno was going to the toilet at the back of the plane, he noticed a man appeared to be passing out.



Fernandes shouted urgently for assistance: "Excuse me! We need help! Excuse me! We need… pic.twitter.com/bsaUBGRpBw