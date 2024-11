SLAVNI FUDBALER LUKSUZNIM POKLONOM IZNENADIO SUPRUGU! Kupio joj avion vredan 2.4 miliona evra da je motiviše!

Proslavljeni fudbaler Bajern Minhena, Tomas Miler, luksuznim poklonom oborio je s nogu svoju suprugu Lisu.

Miler je svojoj dragoj kupio avion vredan 2.4 miliona evra!

Lisa je početkom godine krenula na časove letenja, pa je Miler rešio dodatno da je motiviše da uspešno završi obuku i dobije pilotsku dozvolu.

Prema pisanju magazina "Bunte" Miler je kupio avion Pilatus PC-12/45 proizveden 2004. godine. Pored dva pilota avion može da primi osam putnika, a njegova dužina je 14 metara. Nemac nije žalio novac, za iznenađenje je izdvojio oko 2,4 miliona evra.

